Miitopia su Switch, ecco il trailer e il commento di Nintendo! (Di mercoledì 7 aprile 2021) Manca poco più di un mese all'uscita di Miitopia sulle console Nintendo, e la casa giapponese ha già iniziato a diffondere informazioni sulle features principali del gioco. Nintendo ha pubblicato recentemente un trailer di circa cinque minuti che illustra i punti salienti del gioco, tra cui ovviamente la possibilità di customizzare il proprio Mii e quella di condividere la propria avventura con dei compagni. Da parte della casa giapponese è arrivato anche un comunicato stampa, riportato di seguito: "In Miitopia per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, i giocatori possono intraprendere un'esilarante avventura personalizzabile, reclutando amici, familiari o chiunque salti in testa. Il nuovo trailer Miitopia - Chi porterai con te in questa avventura? (Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Manca poco più di un mese all'uscita disulle console Nintendo, e la casa giapponese ha già iniziato a diffondere informazioni sulle features principali del gioco. Nintendo ha pubblicato recentemente undi circa cinque minuti che illustra i punti salienti del gioco, tra cui ovviamente la possibilità di customizzare il proprio Mii e quella di condividere la propria avventura con dei compagni. Da parte della casa giapponese è arrivato anche un comunicato stampa, riportato di seguito: "Inper Nintendoe NintendoLite, i giocatori possono intraprendere un'esilarante avventura personalizzabile, reclutando amici, familiari o chiunque salti in testa. Il nuovo- Chi porterai con te in questa avventura? (Nintendo ...

Advertising

davidgerously : ho ordinato miitopia switch ma che mi frega a me - NintendoHall : Miitopia: pubblicato un nuovo trailer dedicato allo strambo titolo in arrivo su Nintendo Switch… - NintendoHall : Miitopia: pubblicato un nuovo trailer dedicato allo strambo titolo in arrivo su Nintendo Switch… - infoitscienza : Miitopia: il trailer svela le ultime novità dell'esclusiva Nintendo Switch - infoitscienza : Miitopia: il trailer svela le ultime novità dell’esclusiva Nintendo Switch – Video – Nintendo SwitchVideogiochi per… -