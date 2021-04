Mi manca non avere più un giocatore che sai che prima o poi ti farà godere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mi manca quell’imparagonabile, unica sensazione che si prova quando tifi una squadra in cui c’è un giocatore che da un momento all’altro decide che è ora di fare gol. Quel giocatore che all’improvviso, anche se lo aspetti, ma quando meno te lo aspetti ti strabilia per come decide che è ora di farla finita. Che ti fa vedere le partite a dieci centimetri dalla sedia, sapendo che ogni occasione è buona per esplodere di gioia. Careca, Giordano, Cavani per intenderci. E da ultimo Higuain, di cui ancora ho in mente un gol contro la Lazio, in casa loro, palla innocua che gli arriva a centrocampo con la loro linea che sale, un tocco d’esterno a girarsi e con tre falcate davanti al portiere, per metterla sul palo lungo e mandarli a casa. Ecco, a quella meraviglia noi del Napoli abbiamo rinunciato e dovremo rinunciare per chissà quanto tempo. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Miquell’imparagonabile, unica sensazione che si prova quando tifi una squadra in cui c’è unche da un momento all’altro decide che è ora di fare gol. Quelche all’improvviso, anche se lo aspetti, ma quando meno te lo aspetti ti strabilia per come decide che è ora di farla finita. Che ti fa vedere le partite a dieci centimetri dalla sedia, sapendo che ogni occasione è buona per esplodere di gioia. Careca, Giordano, Cavani per intenderci. E da ultimo Higuain, di cui ancora ho in mente un gol contro la Lazio, in casa loro, palla innocua che gli arriva a centrocampo con la loro linea che sale, un tocco d’esterno a girarsi e con tre falcate davanti al portiere, per metterla sul palo lungo e mandarli a casa. Ecco, a quella meraviglia noi del Napoli abbiamo rinunciato e dovremo rinunciare per chissà quanto tempo. ...

Advertising

Simo_Ventura : Manca poco per esplodere di leggerezza e allegria... basta guardare #GameOfGames stasera PUNTATONE DA NON PERDERE… - 6000sardine : Possiamo liberare #PatrickZaki Firmate la petizione, condividetela il più possibile, manca poco a raggiungere le 2… - RadioItalia : 'Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria...… - Annina_ohui : Io i miei nonni non li ho vissuti nel quotidiano... Loro in Ghana noi in Italia, in quegli anni ancora non c’erano… - Ilivefor1D2 : RT @foolsgvld__: ho visto un tik tok dove una ragazza diceva che le mancava il piccolo harry, e per quanto possa amarlo, manca tantissimo a… -