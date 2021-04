Mbappé super, il PSG batte il Bayern 3-2. Il Chelsea sorride con Mount e Chilwell (2-0) (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ tempo delle ultime due gare d’andata dei quarti di finale di Champions League, alle 21.00 sono partite Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea. Il PSG parte alla grande, prima Mbappé e poi Marquinhos firmano un inizio sprint col doppio vantaggio parigino, poi l’ex Choupo-Moting accorcia le distanze al 37? per la squadra di Flick. Tegole per entrambi i tecnici, alla mezz’ora sono costretti ad abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici sia Goretzka che Marquinhos, al loro posto Alphonso Davies ed Ander Herrera. Nella ripresa Muller completa la rimonta con un bel colpo di testa, ma Mbappè non ci sta: un contropiede fulmineo del francese regala il definitivo 3-2 ai suoi, doppia finta e tiro sotto le gambe di Boateng che si infila sul primo palo. La squadra di Pochettino andrà a giocarsi la gara di ritorno con il pieno di fiducia e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ tempo delle ultime due gare d’andata dei quarti di finale di Champions League, alle 21.00 sono partiteMonaco-PSG e Porto-. Il PSG parte alla grande, primae poi Marquinhos firmano un inizio sprint col doppio vantaggio parigino, poi l’ex Choupo-Moting accorcia le distanze al 37? per la squadra di Flick. Tegole per entrambi i tecnici, alla mezz’ora sono costretti ad abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici sia Goretzka che Marquinhos, al loro posto Alphonso Davies ed Ander Herrera. Nella ripresa Muller completa la rimonta con un bel colpo di testa, ma Mbappè non ci sta: un contropiede fulmineo del francese regala il definitivo 3-2 ai suoi, doppia finta e tiro sotto le gambe di Boateng che si infila sul primo palo. La squadra di Pochettino andrà a giocarsi la gara di ritorno con il pieno di fiducia e ...

