L'Italia scala tre posizioni nel ranking Fifa, ora è settima (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Italia scala tre posizioni nel ranking Fifa. Dopo le tre vittorie consecutive con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, la squadra di Mancini è salita al settimo posto. Gli azzurri sono imbattuti da due anni e mezzo, l'ultima sconfitta risale al settembre 2018 in Portogallo. Sono 25 i risultati utili consecutivi raggiunti dalla Nazionale, con 20 vittorie e 5 pareggi. Queste le prime 10 posizioni del ranking aggiornato: 1) Belgio 1783.38 punti (-) 2) Francia 1757.30 punti (-) 3) Brasile 1742.65 punti (-) 4) Inghilterra 1686.78 punti (-) 5) Portogallo 1666.12 punti () 6) Spagna 1648.13 punti (-) 7) ITALIA 1642.06 punti (+3) 8) Argentina 1641.95 punti (-1) 9) Uruguay 1639.08 punti (-1) 10) Danimarca 1631.55 punti (+2) L'articolo ilNapolista.

