L’Italia raccomanda AstraZeneca per gli over 60. Seconda dose «non in discussione» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Locatelli: eventi trombotici rari ma maggiori dell’atteso in chi ha meno di 60 anni e minori negli ultrasessantenni. Figliuolo: si apre alla categoria 60-79 Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Locatelli: eventi trombotici rari ma maggiori dell’atteso in chi ha meno di 60 anni e minori negli ultrasessantenni. Figliuolo: si apre alla categoria 60-79

Advertising

sole24ore : AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 - Rosaria1949 : RT @AMarco1987: L’Italia raccomanda AstraZeneca per gli over 60. Seconda dose «non in discussione» - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co… - juornoit : #Juorno #caos #vaccini Ora l’Italia raccomanda AstraZeneca solo agli over60 - paolochiariello : #Juorno #caos #vaccini Ora l’Italia raccomanda AstraZeneca solo agli over60 - Miki_2313 : RT @sole24ore: AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia raccomanda AstraZeneca, in Francia casi di trombosi e decessi: «Panico e disdette nel nord del... ilmattino.it