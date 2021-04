Legnano progetta il suo hub bibliotecario

(Di mercoledì 7 aprile 2021) di Paolo Girotti Comune di, Liuc di Castellanza e Istituto Bernocchi: è questo il terzetto di partner che strada facendo si è andato a formare e che ha come obiettivo lazione dell'hub ...

Advertising

SettenewsWeb : Si chiama “Integration hub” la proposta con cui il Comune di Legnano partecipa al bando ministeriale (Mibact) “Crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano progetta

IL GIORNO

Con una proposta denominata "Integration hub" il Comune diparteciperà infatti al bando ministeriale del Mibact "Creative living lab", ponendosi come punto di arrivo proprio la progettazione ......AMBIENTE SPA Asja Ambiente Italia è un'azienda italiana con sede in Piemonte che dal 1995, ... Tuscania, Anzio, Genova,, Pianezza e Marsala). La mission dell'azienda è lo sviluppo ...Dagli anni Novanta il Comune tenta il recupero della riserva. Ma finora degrado e abbandono. E i vandali vanno a nozze ...Nascerà al piano terreno della ex Rsa Accorsi nel quartiere Canazza. Costerà 50mila euro e ha suscitato anche l’interesse della Liuc ...