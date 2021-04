La paura di guidare ha un nome, amaxofobia: ecco cos’è e come combatterla (Di mercoledì 7 aprile 2021) ecco cosa c’è da sapere sull’amaxofobia, ovvero la paura di guidare un’auto: come fare a riconoscerla e come superarla con dei piccoli accorgimenti. La paura di guidare, nelle sue varie inclinazioni, colpisce molte più persone di quanto di pensi. Il termine tecnico per indicarla è amaxofobia, e spesso può essere una compagna molto scomoda per tutti i guidatori, anche per chi è esperto. Essa può nascere a seguito di traumi, ma anche in casi differenti; può essere correlata ad altre patologie, ma non sempre. Sta di fatto che si tratta di una vera e propria fobia, che può avere ripercussioni anche gravi sul proprio quotidiano. ecco cosa c’è da sapere sull’argomento: i sintomi, come si presenta, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021)cosa c’è da sapere sull’, ovvero ladiun’auto:fare a riconoscerla esuperarla con dei piccoli accorgimenti. Ladi, nelle sue varie inclinazioni, colpisce molte più persone di quanto di pensi. Il termine tecnico per indicarla è, e spesso può essere una compagna molto scomoda per tutti i guidatori, anche per chi è esperto. Essa può nascere a seguito di traumi, ma anche in casi differenti; può essere correlata ad altre patologie, ma non sempre. Sta di fatto che si tratta di una vera e propria fobia, che può avere ripercussioni anche gravi sul proprio quotidiano.cosa c’è da sapere sull’argomento: i sintomi,si presenta, ...

stasera provo a guidare dietro casa mia con mio babbo, ho paura di fare danni - Boh_boh_182 : Io che trattengo le lacrime perché devo guidare, no ma mi è passata la paura di guidare sì sì non ho assolutamente… - CrazySheley : Mi manca portare le uova in moto e guidare pianissimo per paura di romperle ( lo so questa è davvero una cosa stupi… - kuviraazulas : @witchexisfoy Se non mi avesse costretta mia madre non avrei mai preso la patente, guidare mi mette un'ansia assurd… - xhelenadelonge : no ragazzi io non guido più mi fa proprio male il cuore io devo guidare piano ho paura e questi mi fischiano vi dev…

