"La Passione di Patrick Zaki": in gioco i diritti umani e il mondo non può stare a guardare (Di mercoledì 7 aprile 2021) "La Passione di Patrick Zaki". Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia,definisce il calvario di sofferenza del ricercatore egiziano all'Università di Bologna dopo oltre un anno di detenzione in Egitto. E l'accanimento continua ancora:la Corte d'assise del Cairo ha rinnovato di altri 45 giorni la carcerazione di Zaki. Lo ha riferito all'ANSA la sua legale, Hoda Nasrallah, sottolineando che è stata inoltre respinta la richiesta, presentata dalla difesa, di un cambio dei giudici che seguono il caso e che ogni mese e mezzo reitera il carcere senza processo. Il drammatico resoconto è arrivato nei giorni scorsi dal Cairo proprio dalla legale di Patrick che era già apparsa alquanto pessimista sull'udienza di lunedì i cui esiti poi si sono conosciuti solo ieri con la conferma di ...

