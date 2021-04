Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali e l’annuncio di non puntare alla classifica. Realtà o pre-tattica? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giunto ormai a trentasei anni, Vincenzo Nibali, stante quanto dichiarato da lui stesso, non intende partecipare al Giro d’Italia 2021 con lo scopo di fare classifica. Lo Squalo dello Stretto, infatti, vorrebbe correre alla giornata, attaccando e divertendosi. Il focus primario, per il messinese, nella prossima edizione della Corsa Rosa, potrebbe essere sulle vittorie di tappa, mentre un buon piazzamento nella graduatoria generale sarebbe un obiettivo secondario. alla luce di quanto visto nella scorsa edizione del Giro d’Italia, ove Nibali concluse settimo in classifica generale senza riuscire a essere protagonista delle frazioni più dure, l’idea di spostare il focus verso i traguardi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giunto ormai a trentasei anni,, stante quanto dichiarato da lui stesso, non intende partecipare alcon lo scopo di fare. Lo Squalo dello Stretto, infatti, vorrebbe correregiornata, attaccando e divertendosi. Il focus primario, per il messinese, nella prossima edizione della Corsa Rosa, potrebbe essere sulle vittorie di tappa, mentre un buon piazzamento nella graduatoria generale sarebbe un obiettivo secondario.luce di quanto visto nella scorsa edizione del, oveconcluse settimo ingenerale senza riuscire a essere protagonista delle frazioni più dure, l’idea di spostare il focus verso i traguardi ...

