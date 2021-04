Front Mission, novità in arrivo? Square Enix registra il marchio (Di mercoledì 7 aprile 2021) A quanto pare, Square Enix ha depositato un marchio per uno dei suoi titoli classici: Front Mission. L'ultimo capitolo della serie, Left Alive, è stato lanciato all'inizio del 2019. Front Mission è un gioco di ruolo originariamente creato da Toshiro Tsuchida e sviluppato da G-Craft, successivamente acquisito da Square Enix. Dopo l'acquisizione, Square Enix ha pubblicato diversi nuovi capitoli della serie Front Mission, con il primo gioco lanciato nel 1995, a cui sono seguiti altri 14 titoli. Il marchio è stato originariamente depositato all'inizio di quest'anno il 19 marzo 2021 e pubblicato oggi grazie all'utente Twitter Renka schedule. Secondo il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) A quanto pare,ha depositato unper uno dei suoi titoli classici:. L'ultimo capitolo della serie, Left Alive, è stato lanciato all'inizio del 2019.è un gioco di ruolo originariamente creato da Toshiro Tsuchida e sviluppato da G-Craft, successivamente acquisito da. Dopo l'acquisizione,ha pubblicato diversi nuovi capitoli della serie, con il primo gioco lanciato nel 1995, a cui sono seguiti altri 14 titoli. Ilè stato originariamente depositato all'inizio di quest'anno il 19 marzo 2021 e pubblicato oggi grazie all'utente Twitter Renka schedule. Secondo il ...

