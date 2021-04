Fausto Brizzi e sua moglie in ospedale per una visita e donazione ai bambini malati

(Di mercoledì 7 aprile 2021), regista di Modalità aereo, ha fattoaidel Gaslini devolvendo all'pediatrico il cachet per gli spot di Sanremo. Questo lunedì, regista di Modalità aereo, suaSilvia Salis, campionessa olimpionica, e il presidente della Regione Giovanni Toti hanno fattoaidell'Gaslini portando in dono dolciumi e giocattoli ai piccoli ricoverati.e lahanno anche devoluto all'pediatrico il cachet per i video spot di promozione della Liguria realizzati nei mesi scorsi per Sanremo. "Unaal Gaslini in questo giorno di festa." Ha scritto il ...

... alle 21:25, con Modalità aereo , commedia, in onda in prima visione in chiaro, diretta nel 2019 da. Ed è proprio il regista a raccontare in fondo un po' se stesso (e i mesi vissuti ...Regia di questo film è stata curata dail quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Paolo Ruffini ed Herbert Simone Paragnani. Le ...Modalità aereo in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, 7 aprile, a partire dalle ore 21:25. Nel cast Lillo Petrolo, Paolo Ruffini. Tutte le curiosità ...Ha continuato il presidente. Fausto Brizzi è l'allievo di Faletti in una scena del film Capitan Basilico Concludendo, il governatore ha ringraziato la coppia augurando ai piccoli una pronta ...