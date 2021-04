Diffidati Inter-Sassuolo, nerazzurri a rischio squalifica in vista del Cagliari (Di mercoledì 7 aprile 2021) I Diffidati di Inter-Sassuolo, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Cagliari. Sono in due a rischiare un turno di stop qualora dovessero rimediare un cartellino giallo in quello che è il recupero della ventottesima giornata. Potrebbero saltare la trentesima Nicolò Barella e Romelu Lukaku, che dovranno dunque prestare molta attenzione a non subire una nuova ammonizione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Idi, iindel. Sono in due a rischiare un turno di stop qualora dovessero rimediare un cartellino giallo in quello che è il recupero della ventottesima giornata. Potrebbero saltare la trentesima Nicolò Barella e Romelu Lukaku, che dovranno dunque prestare molta attenzione a non subire una nuova ammonizione. SportFace.

