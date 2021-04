Covid, Macron: 'Niente proroghe, scuole riaprono tra tre settimane' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, possa essere prolungata, a prescindere dai dati sull'epidemia. 'E' essenziale - ha detto Macron a margine di un collegamento con una classe di prima liceo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuel, possa essere prolungata, a prescindere dai dati sull'epidemia. 'E' essenziale - ha dettoa margine di un collegamento con una classe di prima liceo ...

Speranza a La7: 'Gli attacchi di Salvini? Sbaglia chi fa politica sull'epidemia. Ho giurato sulla Costituzione, rispondo solo al diritto ... È rosso Macron , che non è certamente di sinistra e che per la Francia ha deciso 4 settimane di ... Vedi Anche Covid, Sileri: "Dati miglioreranno nelle prossime settimane. Dopo il 30 aprile possibili ...

Il video di persone che “ballano” al Ministero dell’Istruzione indigna la Francia del terzo lockdown Il video di un utente, postato su twitter che riprende alcune persone (4 o 5) che sembrano ballare , tra l’altro privi di mascherina. Scriviamo “presunto” scandalo, in quanto chi aveva denunciato le f ...

