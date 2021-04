Covid arriva la conferma: solo uno su mille viene contagiato in spazi aperti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno studio portato avanti da ricercatori irlandesi ha dimostrato come solo una persona su mille venga contagiata dal Covid-19 all’aperto I contagi di Covid-19 continuano a essere molto alti un po’ in tutto il mondo, ma dove avviene maggiormente l’infezione? Secondo uno studio portato avanti da dei ricercatori irlandesi del Health Protection Surveillance Centre (HPSC), L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno studio portato avanti da ricercatori irlandesi ha dimostrato comeuna persona suvenga contagiata dal-19 all’aperto I contagi di-19 continuano a essere molto alti un po’ in tutto il mondo, ma dove avmaggiormente l’infezione? Secondo uno studio portato avanti da dei ricercatori irlandesi del Health Protection Surveillance Centre (HPSC), L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

borghi_claudio : Metto su #portaaporta e vedo Vespa che insiste per le ISOLE COVID FREE per i turisti. Ma quale covid free??? Ma ci… - sportface2016 : #Lazio, Simone #Inzaghi positivo al #COVID19: dopo il comunicato del club arriva l'annuncio della moglie - 51rolando : RT @borghi_claudio: Metto su #portaaporta e vedo Vespa che insiste per le ISOLE COVID FREE per i turisti. Ma quale covid free??? Ma ci rend… - gabrielbosc : RT @lefrasidiosho: Covid, arriva la variante che annulla e sostituisce tutte le precedenti #varianti #COVID19 - anzagabri : RT @lefrasidiosho: Covid, arriva la variante che annulla e sostituisce tutte le precedenti #varianti #COVID19 -