Chi è Emy di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emy di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 4 aprile 2021 (qui la scheda completa del programma). Chi è Emy Buono Emy Buono (il suo vero nome è Emilia) è una ragazza classe 1998 (ha 22 anni) proveniente da Napoli, dove vive con la madre e la nonna. È una cubista e tra i suoi “segni particolari” c’è quello di flirtare solo con uomini sposati. È presente sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove vanta circa 78mila follower, dal quale abbiamo scoperto che ha un husky (e a quanto pare anche un fidanzato). fotogallery first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emy di Tiin(versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono inper il reality tv trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 4 aprile 2021 (qui la scheda completa del programma). Chi è Emy Buono Emy Buono (il suo vero nome è Emilia) è una ragazza classe 1998 (ha 22 anni) proveniente da Napoli, dove vive con la madre e la nonna. È una cubista e tra i suoi “segni particolari” c’è quello di flirtare solo con uomini sposati. È presente sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove vanta circa 78mila follower, dal quale abbiamo scoperto che ha un husky (e a quanto pare anche un fidanzato).first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

Emy_ArmyBTS : @xstylesfeels Chi ti ha fatto innervosire - sonosologiusy : @rebxperfectnow chi è Emy? - Emy_ArmyBTS : @larahashope Ma tesoro quando mai fai bene a sfogarti se non hai nessuno con chi parlare ci sono e ci sono gli altr… - Emy_ArmyBTS : @_joes__ A chi lo dici anche lui ha detto no - infoitcultura : Emy, chi è la concorrente di Ti spedisco in convento: foto, social, storia -