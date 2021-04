Che tempo fa nel cratere Jezero? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) a bordo di Perseverance si è acceso la prima volta per 30 minuti il 19 febbraio, inviando i primi dati a Terra. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) a bordo di Perseverance si è acceso la prima volta per 30 minuti il 19 febbraio, inviando i primi dati a Terra.

