Aumenta il rischio di criticità nel Week End per le forti piogge (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo una parentesi più stabile che grazie alla rimonta dell’anticiclone concederà due giornate di sole tra giovedì e venerdì, le condizioni meteo peggioreranno Aumenta il rischio di criticità in modo sensibile nel Weekend con forti piogge e rischio nubifragi. La giornata di venerdì trascorrerà ancora sotto la protezione dell’anticiclone, con sole protagonista in buona parte del Paese. Sulle regioni di Nord-Ovest Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo una parentesi più stabile che grazie alla rimonta dell’anticiclone concederà due giornate di sole tra giovedì e venerdì, le condizioni meteo peggiorerannoildiin modo sensibile nelend connubifragi. La giornata di venerdì trascorrerà ancora sotto la protezione dell’anticiclone, con sole protagonista in buona parte del Paese. Sulle regioni di Nord-Ovest

