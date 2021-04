Astrazeneca, oggi il verdetto Ema. Crisanti: «Chi soffre di trombi rischia 100 volte di più in aereo» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono attese per oggi alle 16 le comunicazioni dell’Ema sulla conclusione della revisione di Astrazeneca. L’Agenzia europea del farmaco illustrerà in particolare l’esito della valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino e i legami con gli eventi tromboembolici che si sono registrati in diversi Paesi Ue. Ma da parte della comunità scientifica italiana continuano a farsi sentire le voci di chi avverte che il nesso tra Astrazeneca e i casi di trombosi è difficilmente dimostrabile o che, come sottolineato da Andrea Crisanti, «il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino». Crisanti: «Parliamo di un caso su 2,5 milioni» Crisanti ha ricordato che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono attese peralle 16 le comunicazioni dell’Ema sulla conclusione della revisione di. L’Agenzia europea del farmaco illustrerà in particolare l’esito della valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino e i legami con gli eventi tromboembolici che si sono registrati in diversi Paesi Ue. Ma da parte della comunità scientifica italiana continuano a farsi sentire le voci di chi avverte che il nesso trae i casi di trombosi è difficilmente dimostrabile o che, come sottolineato da Andrea, «il rischio di un evento trombotico per chi neè 100superiore se si prende unche se si fa il vaccino».: «Parliamo di un caso su 2,5 milioni»ha ricordato che ...

