AstraZeneca | Ema | possibile legame con rare trombosi Tra le ipotesi uso preferenziale over 60

(Di mercoledì 7 aprile 2021) E' arrivato il parere dell'Ema sul vaccino: èuncon, ma «i benefici» del vaccino«superano i rischi». Non è stato mostrato un nesso con...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - TgLa7 : #AstraZeneca: oggi riunione Aifa-ministero su indicazioni uso. Si attende pronuncia Ema su eventuale correlazione trombosi rare - ShooterHatesYou : EMA si è pronunciata su Astrazeneca, per la seconda volta - SaettaMcQueen36 : Fino a 2 ore fa si parlava di possibili limitazioni di #AstraZeneca da parte di #EMA per i minori di 60 anni di età… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Ema

Intantonon sarà più somministrato alle persone sotto i 56 anni in Belgio. Lo hanno deciso le autorità sanitarie dopo il nuovo parere dell'...33 Verso vertice governo - Regioni alle 20: al centroIntorno alle 20 si terrà un vertice tra governo e Regioni sul tema vaccini, dopo chesi è pronunciata sul casoe dopo ...Il vaccino AstraZeneca funziona, i benefici superano i rischi e la "trombosi è un raro effetto collaterale" del siero prodotto dall'azienda anglosvedese. L'Ema, l'Agenzia europea delle medicine, ha ..."Gli eventi rari" di trombosi cerebrale "sono effetti collaterali molto rari" del vaccino di AstraZeneca. Lo riferisce l’agenzia europea per i medicinali EMA in una nota, nella quale si ribadisce ...