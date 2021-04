Assolto per stupro perché la vittima “non gridò”. La Cassazione: “Processo da rifare” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Assolto per stupro perché la vittima “non gridò”. La Cassazione. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione nei confronti di M.R., un volontario della Croce Rossa piemontese accusato di stupro nei confronti di un’altra operatrice. In promo grado i giudici avevano Assolto l’uomo perché la vittima “aveva detto basta ma non aveva urlato”. Aveva denunciato un suo collega per stupro, ma in primo grado l’uomo era stato Assolto perché – per i giudici – la vittima “aveva detto basta ma non aveva urlato”, non aveva cioè “tradito emotività”. Imputato nel Processo, che si era tenuto in Tribunale a ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021)perla“non”. La. La Corte diha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione nei confronti di M.R., un volontario della Croce Rossa piemontese accusato dinei confronti di un’altra operatrice. In promo grado i giudici avevanol’uomola“aveva detto basta ma non aveva urlato”. Aveva denunciato un suo collega per, ma in primo grado l’uomo era stato– per i giudici – la“aveva detto basta ma non aveva urlato”, non aveva cioè “tradito emotività”. Imputato nel, che si era tenuto in Tribunale a ...

