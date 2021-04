Anticipazioni Una Vita, Puntate 12-18 Aprile 2021: Grave Incidente per Felipe! (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 12 al 18 Aprile 2021: Felipe fa un Grave Incidente e rischia la Vita. Mendez ha subito un sospettato ma probabilmente si sta sbagliando… Ad Una Vita i colpi di scena in negativo non mancano mai, e purtroppo accadrà anche questo nella settimana dal 12 al 18 Aprile 2021. Sarà proprio Felipe a rischiare di perdere la Vita. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Santiago rifiuta l’alleanza con Ursula e mette in guardia Genoveva. La Dicenta capisce che Santiago sta lavorando a favore della Salmeron, così si reca in carcere da Cesar Andrade. Vuole sapere tutto ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 7 aprile 2021)Una, tramadal 12 al 18: Felipe fa une rischia la. Mendez ha subito un sospettato ma probabilmente si sta sbagliando… Ad Unai colpi di scena in negativo non mancano mai, e purtroppo accadrà anche questo nella settimana dal 12 al 18. Sarà proprio Felipe a rischiare di perdere la. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Santiago rifiuta l’alleanza con Ursula e mette in guardia Genoveva. La Dicenta capisce che Santiago sta lavorando a favore della Salmeron, così si reca in carcere da Cesar Andrade. Vuole sapere tutto ...

Advertising

Lellina82 : RT @pierspollon: A mia discolpa posso dire che era una bellissima puntata e che comunque sono uscito nelle anticipazioni?? Ah no, non posso? - MariaTe20734903 : RT @sangionotami: Forse e dico FORSE vedremo una lola vs Martina perché nelle anticipazioni si sente Martina che dice “ed è proprio con te”… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 7 aprile - redazionetvsoap : #TheRising #fiction #serietv #anticipazioni Annunciata una nuova megaproduzione, ecco di cosa si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una Giovanna Botteri: 'Denise Pipitone? La tv russa gioca sul dolore'/ 'Disgustoso...' ... per avere la sua gioia o la sua delusione, è una cosa disgustosa", ha spiegato la Botteri durante ... DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Nihat a dieta!

AstraZeneca, conferenza stampa Ema: diretta video/ Vaccino con limitazioni fasce età? Qui però emergono le diverse e contrastanti anticipazioni di questi ultimi giorni che di certo non aiutano una serena attesa delle comunicazioni dell'Agenzia in merito anche alla nostra campagna ...

Anticipazione Una Vita: Ursula muore e Marcia viene arrestata: il piano Il commissario Mendez, però, scopre che la Sampaio e suo marito stanno fuggendo a Cuba. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, prima che possano compiere questo passo, Mendez arresta Marcia. Così ...

Una Vita, anticipazioni 8 aprile: Scatta il bacio tra Maite e Camino Una Vita, anticipazioni 8 aprile: domani si continuerà a parlare della vicenda di Margarita, ma anche di quella di Arantxa e Cesareo. Alcune fonti, comunque, dicono che si comincerà a parlarne nella p ...

... per avere la sua gioia o la sua delusione, ècosa disgustosa", ha spiegato la Botteri durante ... DayDreamer Le ali del sogno/puntata oggi, 7 aprile: Nihat a dieta!Qui però emergono le diverse e contrastantidi questi ultimi giorni che di certo non aiutanoserena attesa delle comunicazioni dell'Agenzia in merito anche alla nostra campagna ...Il commissario Mendez, però, scopre che la Sampaio e suo marito stanno fuggendo a Cuba. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, prima che possano compiere questo passo, Mendez arresta Marcia. Così ...Una Vita, anticipazioni 8 aprile: domani si continuerà a parlare della vicenda di Margarita, ma anche di quella di Arantxa e Cesareo. Alcune fonti, comunque, dicono che si comincerà a parlarne nella p ...