Alexander-Arnold e Keita vittime di insulti razzisti sui social. Il Liverpool: “È inaccettabile. Deve finire” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancora un caso di razzismo. Dopo i vari casi in Premier League e quello di Diakhaby (in Cadice-Valencia), continuano gli episodi di razzismo. Questa volta le vittime sono i giocatori del Liverpool, Trent Alexander-Arnold e Naby Keita. Gli episodi, si riferiscono a risposte a foto pubblicate dai due giocatori con l’emoji della scimmia. Facebook (vigilante del social di Instagram) ha comunicato di aver già aperto un’indagine per risalire agli autori; nel frattempo anche i Reds hanno voluto far sentire la vicinanza ai suoi calciatori attraverso una nota sui canali ufficiali: “Ancora una volta ci troviamo a discutere tristemente di abusi razziali abominevoli la mattina dopo una partita di calcio. È assolutamente inaccettabile e Deve ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancora un caso di razzismo. Dopo i vari casi in Premier League e quello di Diakhaby (in Cadice-Valencia), continuano gli episodi di razzismo. Questa volta lesono i giocatori del, Trente Naby. Gli episodi, si riferiscono a risposte a foto pubblicate dai due giocatori con l’emoji della scimmia. Facebook (vigilante deldi Instagram) ha comunicato di aver già aperto un’indagine per risalire agli autori; nel frattempo anche i Reds hanno voluto far sentire la vicinanza ai suoi calciatori attraverso una nota sui canali ufficiali: “Ancora una volta ci troviamo a discutere tristemente di abusi razziali abominevoli la mattina dopo una partita di calcio. È assolutamente...

