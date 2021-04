Alex Kidd in Miracle World DX, trailer con uscita su PC, PS5, PS4, Xbox e Switch – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) La data di uscita di Alex Kidd in Miracle World DX è stata annunciata con un trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch.. Alex Kidd in Miracle World DX ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer da Merge Games e Jankenteam: il gioco sarà disponibile a partire dal 24 giugno. Oltre alle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, già note ai tempi della presentazione di Alex Kidd in Miracle World DX, il team di sviluppo ha rivelato anche l’approdo su PS5 e ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) La data didiinDX è stata annunciata con un: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4,Series XS,One e Nintendo..inDX ha una data diufficiale, annunciata con unda Merge Games e Jankenteam: il gioco sarà disponibile a partire dal 24 giugno. Oltre alle versioni PC, PS4,One e Nintendo, già note ai tempi della presentazione diinDX, il team di sviluppo ha rivelato anche l’approdo su PS5 e ...

Advertising

misteruplay2016 : Alex Kidd in Miracle World DX ha una data di uscita e un nuovo trailer. L’epico ritorno di una icona - Nextplayer_it : Alex Kidd in Miracle World DX svelata la data di uscita su console - IGNitalia : #AlexKidd in Miracle World DX sarà disponibile dal 24 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo… - OtakuPT : Alex Kidd in Miracle World DX recebe data de lançamento e novo trailer - SegaWorldItalia : Alex Kidd in Miracle World DX arriva il 24 Giugno, anche su PS5 e Xbox Series X -