Ajax, Ten Hag: 'Roma ottima squadra, gioca bene' (Di mercoledì 7 aprile 2021) AMSTERDAM (OLANDA) - " Con l'Atalanta a Bergamo abbiamo pareggiato 2 - 2 e due anni fa abbiamo eliminato la Juventus, firmerei per ottenere lo stesso risultato con la Roma " ha dichiarato Erik Ten Hag ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021) AMSTERDAM (OLANDA) - " Con l'Atalanta a Bergamo abbiamo pareggiato 2 - 2 e due anni fa abbiamo eliminato la Juventus, firmerei per ottenere lo stesso risultato con la" ha dichiarato Erik Ten Hag ...

Advertising

VoceGiallorossa : ??? @AFCAjax, ten Hag: 'La @OfficialASRoma gioca un calcio attraente. Regala qualche gol in più rispetto a ciò che d… - sportli26181512 : Ajax, Ten Hag: 'Roma ottima squadra, gioca bene': Le parole dell'allenatore degli olandesi alla vigilia della sfida… - teladoiotokyo : ten Hag in conferenza stampa: Due anni fa abbiamo eliminato la Juventus, firmerei per ottenere lo stesso risultato:… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ajax: ten Hag 'Roma? Firmo se finisce come con Juve' Timber 'Speciale affrontare Dzeko, lo seguivo da piccolo' - AnsaRomaLazio : Ajax: ten Hag 'Roma? Firmo se finisce come con Juve'. Timber 'Speciale affrontare Dzeko, lo seguivo da piccolo'… -