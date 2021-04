Ajax, ten Hag: «Fonseca un allenatore fantastico, mi piace molto l’Italia» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della gara contro la Roma in Europa League. Le sue parole riportate da TMW Il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della gara contro la Roma in Europa League. Le sue parole riportate da TMW. Fonseca – «È un allenatore fantastico, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certo modo e questa cosa mi piace molto. Così come mi piace il suo modo di vedere il calcio e la voglia che ha di far divertire il pubblico». ITALIA – «Mi piace molto l’Italia, mi piace la cultura e mi piace la gente. Mi piace questo Paese e amo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico dell’Erik ten Hag ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della gara contro la Roma in Europa League. Le sue parole riportate da TMW Il tecnico dell’Erik ten Hag ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della gara contro la Roma in Europa League. Le sue parole riportate da TMW.– «È un, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certo modo e questa cosa mi. Così come miil suo modo di vedere il calcio e la voglia che ha di far divertire il pubblico». ITALIA – «Mi, mila cultura e mila gente. Miquesto Paese e amo ...

