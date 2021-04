Ajax-Roma, il doppio ex Kluivert: “Sono curioso di vedere come si sfidano. Ten Hag grande allenatore” (Di mercoledì 7 aprile 2021) In un’intervista al giornale olandese Algemeen Dagblad, l’esterno Justin Kluivert, ora al Lipsia, ma sotto contratto ancora con la Roma, ha parlato della sfida di domani fra Ajax e Roma, le sue due ex squadre: “Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l’Ajax. Conosco entrambe le squadre, è davvero difficile dire chi passerà il turno. L’Ajax può battere la Roma e viceversa. Dipenderà molto da come staranno le squadre il giorno della partita. In ogni caso, mi godrò lo spettacolo. Sono curioso di scoprire come si svilupperà la partita e come l’Ajax affronterà la Roma. Mi piace ten Hag, nei sei mesi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) In un’intervista al giornale olandese Algemeen Dagblad, l’esterno Justin, ora al Lipsia, ma sotto contratto ancora con la, ha parlato della sfida di domani fra, le sue due ex squadre: “Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l’. Conosco entrambe le squadre, è davvero difficile dire chi passerà il turno. L’può battere lae viceversa. Dipenderà molto dastaranno le squadre il giorno della partita. In ogni caso, mi godrò lo spettacolo.di scopriresi svilupperà la partita el’affronterà la. Mi piace ten Hag, nei sei mesi ...

