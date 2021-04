5 minuti che ti faranno amare Brahms (Di mercoledì 7 aprile 2021) In pochi sanno quanto io ami la musica classica. E’ una cosa che tengo per me, che va poco di moda e che non fa figo. La tengo talmente tanto per me che nemmeno i miei figli sanno veramente quanto mi piaccia. Ma ho conosciuto persone, una in particolare che ho amato e che mi hanno insegnato ad amare profondamente questa musica iniziando da Brahms. Ecco perché vorrei che anche voi imparaste a capirne le esaltanti esclamazioni sinfoniche e i lunatici assoli di pianoforte. Il concerto per pianoforte n.1 di Brahms L’inizio del Concerto per pianoforte n. 1 di Brahms è una delle mie aperture preferite. Ha dramma, intensità ed emozione e questo ancora prima ancora che inizi il pianoforte. Il solista non entra per quasi quattro minuti mentre l’orchestra ha una lunga ed emozionante introduzione che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) In pochi sanno quanto io ami la musica classica. E’ una cosa che tengo per me, che va poco di moda e che non fa figo. La tengo talmente tanto per me che nemmeno i miei figli sanno veramente quanto mi piaccia. Ma ho conosciuto persone, una in particolare che ho amato e che mi hanno insegnato adprofondamente questa musica iniziando da. Ecco perché vorrei che anche voi imparaste a capirne le esaltanti esclamazioni sinfoniche e i lunatici assoli di pianoforte. Il concerto per pianoforte n.1 diL’inizio del Concerto per pianoforte n. 1 diè una delle mie aperture preferite. Ha dramma, intensità ed emozione e questo ancora prima ancora che inizi il pianoforte. Il solista non entra per quasi quattromentre l’orchestra ha una lunga ed emozionante introduzione che ...

