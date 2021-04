Zaki sta male ed «è in pessimo stato psicologico». Ma, nulla da fare, rimane in carcere (Di martedì 6 aprile 2021) Patrick Zaki rimane in carcere, come è stato stabilito nell’udienza sul rinnovo della custodia cautelare. Lo studente egiziano 29enne, arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio scorso, è in «pessimo stato psicologico», come ha spiegato uno dei suoi legali, Hoda Nasrallah. «Non c’è stato tempo per stargli vicino» e Patrick «non ha parlato con i suoi legali». Gli avvocati di Zaki hanno chiesto la sostituzione dei giudici che decidono sulla sua custodia cautelare «dopo aver constatato i numerosi rinnovi della sua carcerazione» (che i legali leggono come un accanimento verso il ricercatore) e «domani o dopodomani» si saprà se questa richiesta sarà accettata, come ha riferito l’avvocato dello studente. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Patrick Zaki rimane in carcere, come è stato stabilito nell’udienza sul rinnovo della custodia cautelare. Lo studente egiziano 29enne, arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio scorso, è in «pessimo stato psicologico», come ha spiegato uno dei suoi legali, Hoda Nasrallah. «Non c’è stato tempo per stargli vicino» e Patrick «non ha parlato con i suoi legali». Gli avvocati di Zaki hanno chiesto la sostituzione dei giudici che decidono sulla sua custodia cautelare «dopo aver constatato i numerosi rinnovi della sua carcerazione» (che i legali leggono come un accanimento verso il ricercatore) e «domani o dopodomani» si saprà se questa richiesta sarà accettata, come ha riferito l’avvocato dello studente.

