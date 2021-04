Video l’Eredità 6 aprile 2021: Lorenzo Sorà (Di martedì 6 aprile 2021) l’Eredità di martedì 6 aprile marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Lorenzo Sorà di Roma. Lorenzo Sorà è un musicista diplomato al Liceo Musicale, suona la batteria in una Tribute Band di Fabrizio De Andrè. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 35.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 6 aprile 2021)di martedì 6marzo. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdi Roma.è un musicista diplomato al Liceo Musicale, suona la batteria in una Tribute Band di Fabrizio De Andrè. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 35.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ...

