Tutti pazzi per Pedro Acosta in Moto3 (Di martedì 6 aprile 2021) Pare che in Spagna, tra gli appassionati delle due ruote, sia già scoppiata la Pedro Acosta mania. E non è difficile da crederlo, visto che il rookie spagnolo ha compiuto nel GP di Doha un'impresa da leggenda. Partito dalla pit lane, dopo aver giocato troppo con le scie in FP2, il 16enne alfiere di Aki Ajo ha recuperato i quasi nove secondi che lo separavano dal gruppone di testa, si è fatto strada all'interno di esso e si è giocato il primo posto in volata, vincendolo. Un'impresa da primato, che da l'idea di quanto sia cristallino il talento di questo giovane leone. Questo articolo è tutto dedicato a lui. Chi è Pedro Acosta? Classe 2004, originario di Murcia, Pedro proviene dalla Red Bull Rookies Cup, categoria di accesso al motomondiale. Nel piccolo monomarca sostenuto da Red Bull e KTM, ...

In più, tutti quelli che sono partiti dalla pit lane non si sono ostacolati. Quando li ho presi, ho preso un po' di respiro e poi ho attaccato. Tutto ha funzionato bene". Muy bueno, Pedro.

