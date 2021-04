Traffico Roma del 06-04-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ultimo appuntamento della giornata in diminuzione ilsul Raccordo Anulare i residui rallentamenti sono comunque segnalati tratti hai Lanina in carreggiata esterna è tra il bivio per la A24 è la Prenestina sul interna residui rallentamenti anche in tangenziale direzione San Giovanni tra via dei Campi Sportivi e via Salaria ricordiamo che per importanti lavori di riqualificazione del piazzale davanti alla stazione Tiburtina dopo l’abbattimento della sopraelevata da questa mattina è chiusa via Lorenzo il Magnifico nel 30 compreso tra via Teodorico e la tangenziale ci spostiamo ora sul tratto laziale dell’autosole e qui troviamo code dovute ai lavori in corso oltre all’uscita di Guidonia Montecelio e Ponzanono-soratte verso Firenze Ed infine anticipiamo che da ...