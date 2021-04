Tg Ambiente | edizione del 6 aprile 2021

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) Il duo del team Rosberg X Racing Johan Kristoffersson e Molly Taylor si aggiudica la prima corsa della stagione inaugurale Extreme E ad Al Ula, nel deserto dell'Arabia Saudita, ritagliandosi un pezzo di storia del motorsport come primi vincitori del nuovo campionato per fuoristrada elettrici. Il team dell'ex campione di F1 Nico Rosberg ha preceduto l'X44 del suo ex compagno e rivale nel team Mercedes Formula 1, Lewis Hamilton, che dopo aver dominato le qualifiche ha chiuso terzo, salendo però al secondo posto in classifica generale in virtù del miglior tempo ottenuto nella gara di sabato da Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez. Dopo la prima gara i due quindi precedono la coppia Timmy Hansen e Catie Munnings del team Andretti United XE, giunta seconda al traguardo saudita ma terza in classifica generale. Nulla ha potuto impedire a Kristoffersson e Taylor di salire sul gradino più alto del podio – né una penalità di 60 secondi per aver superato il limite di 30 km/h nella zona di cambio pilota ieri, né slot in griglia meno favorevoli sia nella semifinale che nella finale. Spettacolare incidente per le vetture di Kyle LeDuc (Segi Tv Chip Ganassi Racing) e Claudia Hurtgen (Abt Cupra XE), usciti fortunatamente illesi dopo un contatto per la scarsa visibilità causa sabbia.