Scuola, stop riapertura da sindaci Irpinia e Casertano (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Domani tornano tra i banchi gli studenti fino alla prima media di tutta Italia, compresi i campani nonostante la regione sia ancora in zona rossa. Ma molti sindaci hanno già deciso di firmare ordinanze per prorogare lo stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. In provincia di Caserta, le attività didattiche in presenza sono sospese a Parete (fino al 9 aprile) e ad Alife (fino al 21 aprile). Scuole chiuse anche a Santa Maria la Carità (Napoli) e in altri comuni della provincia di Avellino come Serino, Avella, Santa Lucia di Serino e Montemiletto. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Domani tornano tra i banchi gli studenti fino alla prima media di tutta Italia, compresi i campani nonostante la regione sia ancora in zona rossa. Ma molti sindaci hanno già deciso di firmare ordinanze per prorogare lo stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. In provincia di Caserta, le attività didattiche in presenza sono sospese a Parete (fino al 9 aprile) e ad Alife (fino al 21 aprile). Scuole chiuse anche a Santa Maria la Carità (Napoli) e in altri comuni della provincia di Avellino come Serino, Avella, Santa Lucia di Serino e Montemiletto.

Advertising

FranceskoNew : @gianlucaguidi Guarda che basta disattivare le macchinette per le merendine ?? - trasimenonline : Stop agli sprechi, installato alla #Scuola media il primo #Erogatore di #Acqua potabile - Marlfix : Un bel cambio di passo #scuola: In arrivo nuovi protocolli: disattivare macchinette merendine se necessario - Marlfix : RT @FranceskoNew: #COVIDisAirborne Occorre dirlo chiaramente (perché non invitate in trasmissione @jljcolorado?) e trarne le dovute conseg… - FranceskoNew : @Cartabellotta disattivare le macchinette delle merendine ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola stop Covid, sui mezzi pubblici il virus circola: il ritorno in classe è ancora pieno di dubbi ...prospettiva di ritorno a scuola in sicurezza : ' per quel che riguarda i mezzi di trasporto pubblico non è cambiato molto. C'è la paura di ritrovarci a dover chiudere tutto di nuovo, un nuovo stop ...

Dal nido alla 1° media, domani si torna in classe: quasi 73mila vaccini ai docenti Domani, finite le vacanze di Pasqua, i bimbi e i ragazzi fino alla 1° media tornano a scuola . Lo stop alla didattica in presenza per tutte le scuole era scattato lo scorso 8 marzo nella maggior parte del Piemonte, ma non a Torino e in altre zone dove i contagi da Covid - 19 non ...

Covid, a scuola stop a qualsiasi forma di assembramento. In arrivo nuovi protocolli: disattivare macchinette merendine se necessario Orizzonte Scuola Un’altra settimana in zona rossa per la Lombardia: stop alle visite a parenti e amici Dopo Pasqua e Pasquetta, la Lombardia è tornata da oggi martedì 6 aprile nella zona rossa “tradizionale”. Vietate le visite a parenti e amici, restano chiusi i negozi non essenziali e bar e ristoranti ...

Scuola, vaccini all’82% dei docenti Somministrazioni quasi finite L’Asst Lariana per il nostro territorio fa sapere che la vaccinazione del mondo della scuola almeno per la prima dose ... quindi dopo uno stop è stata estesa la ...

...prospettiva di ritorno ain sicurezza : ' per quel che riguarda i mezzi di trasporto pubblico non è cambiato molto. C'è la paura di ritrovarci a dover chiudere tutto di nuovo, un nuovo...Domani, finite le vacanze di Pasqua, i bimbi e i ragazzi fino alla 1° media tornano a. Loalla didattica in presenza per tutte le scuole era scattato lo scorso 8 marzo nella maggior parte del Piemonte, ma non a Torino e in altre zone dove i contagi da Covid - 19 non ...Dopo Pasqua e Pasquetta, la Lombardia è tornata da oggi martedì 6 aprile nella zona rossa “tradizionale”. Vietate le visite a parenti e amici, restano chiusi i negozi non essenziali e bar e ristoranti ...Somministrazioni quasi finite L’Asst Lariana per il nostro territorio fa sapere che la vaccinazione del mondo della scuola almeno per la prima dose ... quindi dopo uno stop è stata estesa la ...