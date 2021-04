Sardegna | CasaPound esce in mare aperto | “Difendiamo i confini” Video

(Di martedì 6 aprile 2021) Sant’Antioco, 4 aprile –prende in largo trae Algeria. Quando si pensa a sbarchi e rotte migratorie, quasi sempre il pensiero va a Lampedusa e alle coste siciliane. Da qualche anno però c’è anche un’altra meta italiana interessata dagli sbarchi stranieri: la. Negli ultimi mesi l’isola dei quattro mori è infatti tra le regioni più ambite, non solo dai vacanzieri di mezzo mondo, ma anche dagli immigrati algerini, spesso già espulsi dalla ‘porta’ della nostra penisola tramite decreto delle autorità, e rientrati dalla ‘finestra’ con i barconi approdati sulla costa sarda di Sant’Antioco. Questa situazione che sta raggiungendo livelli allarmanti sta trovando però in questi giorni la protesta dei militanti diItalia, usciti incon alcune ...

...in mare aperto con alcune imbarcazioni per monitorare la tratta migratoria che è tornata a interessare la. Navigando tra la costa del Sulcis in direzione dell'Algeria, le barche di...