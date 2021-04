Qual è il miglior proiettore sul mercato? Guida all’acquisto

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilè diventato un dispositivo alla portata di chiunque, dopo essere stato per lungo tempo un prodotto di élite sia sotto l’aspetto economico che per gli spazi richiesti. Se prima espressionii “avere il cinema in casa” venivano associate più che altro alla presenza di televisori dallo schermo generoso, oggi lo stesso effetto – se none – può essere riprodotto da unmoderno. I dispositivi disponibili sulnon sono però tutti uguali, possono infatti presentare differenze anche significative da un modello all’altro. Per questo motivo è importante conoscerei sono le caratteristiche principali a cui prestare attenzione, in modo da scegliere ilper le proprie esigenze. Come scegliere un ...