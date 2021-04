Paragone dice che solo i social network mostrano quanto accaduto a Montecitorio (Di martedì 6 aprile 2021) Excusatio non petita, accusatio manifesta. Così, Gianluigi Paragone – in diretta Facebook da piazza Montecitorio dove oggi è andata in scena una protesta dei ristoratori che è sfociata in un tafferuglio con alcuni feriti – ha pensato bene di ammonire i propri followers, affermando che la manifestazione dei ristoratori, che è stata organizzata attraverso la pagina Facebook del giornalista e senatore e attraverso altre pagine Facebook o servizi di messaggistica istantanea come ad esempio Telegram, non è quella che «vi faranno vedere i telegiornali questa sera». LEGGI ANCHE > Lo scontro tra Matteo Salvini e Simona Sala sull’iniziativa ‘Io apro’ dei ristoratori Protesta dei ristoratori, la “verità” di Paragone Ovviamente, Paragone ha provato a minimizzare la narrazione sugli scontri in piazza ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 aprile 2021) Excusatio non petita, accusatio manifesta. Così, Gianluigi– in diretta Facebook da piazzadove oggi è andata in scena una protesta dei ristoratori che è sfociata in un tafferuglio con alcuni feriti – ha pensato bene di ammonire i propri followers, affermando che la manifestazione dei ristoratori, che è stata organizzata attraverso la pagina Facebook del giornalista e senatore e attraverso altre pagine Facebook o servizi di messaggistica istantanea come ad esempio Telegram, non è quella che «vi faranno vedere i telegiornali questa sera». LEGGI ANCHE > Lo scontro tra Matteo Salvini e Simona Sala sull’iniziativa ‘Io apro’ dei ristoratori Protesta dei ristoratori, la “verità” diOvviamente,ha provato a minimizzare la narrazione sugli scontri in piazza ...

