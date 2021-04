Omicidio Gentile, morto in carcere il presunto autore (Di martedì 6 aprile 2021) E’ morto in carcere a Foggia, probabilmente per suicidio, Gerardo Tarantino, l’uomo di 46 anni, arrestato il 27 gennaio scorso dai carabinieri perché accusato di aver ucciso con una arma da taglio a Orta Nova, Tiziana Gentile, 47 anni, nella casa di quest’ultima. Lo riferisce l’avvocato dell’uomo, Michele Sodrio che si dice “sconvolto e scioccato” dalla notizia appresa oggi. “I familiari sono distrutti”, spiega. “Sono anche molto indignato e arrabbiato perché più volte avevo rappresentato la situazione di grave disturbo di questa persona e della necessità che fosse sottoposta a una sorveglianza continua, l’ho fatto presente alla direzione del carcere, l’ho segnalato al giudice e al pubblico ministero però evidentemente chi doveva vigilare non ha preso in seria considerazione queste nostre segnalazioni. Chiedo con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) E’ina Foggia, probabilmente per suicidio, Gerardo Tarantino, l’uomo di 46 anni, arrestato il 27 gennaio scorso dai carabinieri perché accusato di aver ucciso con una arma da taglio a Orta Nova, Tiziana, 47 anni, nella casa di quest’ultima. Lo riferisce l’avvocato dell’uomo, Michele Sodrio che si dice “sconvolto e scioccato” dalla notizia appresa oggi. “I familiari sono distrutti”, spiega. “Sono anche molto indignato e arrabbiato perché più volte avevo rappresentato la situazione di grave disturbo di questa persona e della necessità che fosse sottoposta a una sorveglianza continua, l’ho fatto presente alla direzione del, l’ho segnalato al giudice e al pubblico ministero però evidentemente chi doveva vigilare non ha preso in seria considerazione queste nostre segnalazioni. Chiedo con ...

Omicidio Gentile, morto in carcere il presunto autore Adnkronos Omicidio Gentile, morto in carcere il presunto autore E' morto in carcere a Foggia, probabilmente per suicidio, Gerardo Tarantino, l'uomo di 46 anni, arrestato il 27 gennaio scorso dai carabinieri perché accusato di aver ucciso con una arma da taglio a O ...

