Nel 2020 solo 15 donne Ad delle società quotate in Borsa: il 2% del valore di mercato (Di martedì 6 aprile 2021) Milano - Negli ultimi dieci anni la presenza delle donne nei board delle società quotate in Borsa è passata dal 7 al 39 per cento. Ma da lì a sedere sulla poltrona dell'amministratore delegato, ancora ...

