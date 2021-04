Napoli, ragazzo si arrampica sul balcone di una casa ma trova i proprietari: il video del faccia a faccia (Di martedì 6 aprile 2021) Un video pubblicato sui social dal consigliere regionale campano di Verde Europa, Francesco Emilio Borrelli, sta facendo il giro del web. Nelle immagini un ragazzo si arrampica sul balcone di una casa privata a Napoli, ma una volta raggiunto l’obiettivo trova davanti a sé i proprietari dell’abitazione. Secondo chi ha girato il filmato il giovane voleva intrufolarsi nell’appartamento per rubare, anche se nel faccia a faccia con i proprietari si è giustificato dicendo di “cercare di recuperare un pallone”. Il video dell’incontro ha suscitato risate ma anche indignazione per i toni pesanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Unpubblicato sui social dal consigliere regionale campano di Verde Europa, Francesco Emilio Borrelli, sta facendo il giro del web. Nelle immagini unsisuldi unaprivata a, ma una volta raggiunto l’obiettivodavanti a sé idell’abitazione. Secondo chi ha girato il filmato il giovane voleva intrufolarsi nell’appartamento per rubare, anche se nelcon isi è giustificato dicendo di “cercare di recuperare un pallone”. Ildell’incontro ha suscitato risate ma anche indignazione per i toni pesanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

