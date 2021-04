Morta Erica Vittoria Hauser di Uomini e Donne | aveva 44 anni

(Di martedì 6 aprile 2021) Addio a. L’ex modella, diventata popolare come protagonista del Trono Over di, ènella propria abitazione di Roma a 44. Come riportato da Libero, a dare la notizia sono stati i familiari e alcuni amici tramite i social, riportando che la donna si è spenta nel sonno e che sono ignote le ragioni del decesso, avvenuto nella notte tra Pasqua e pasquetta. I funerali saranno celebrati domani mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma. Nel suo passato una carriera nel mondo della moda, iniziata quandosoltanto 13. La sua ultima partecipazione arisale invece al 2013: abbandonò la trasmissione insieme a Ivano ...

