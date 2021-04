Massimo Galli sulla variante giapponese del Covid: : "Va monitorata con accuratezza" (Di martedì 6 aprile 2021) Ogni nuova variante del virus preoccupa e spaventa, soprattutto perché non ne conosciamo gli effetti che potrebbe avere sulla popolazione, se è più letale o contagiosa. E' compito della scienza ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Ogni nuovadel virus preoccupa e spaventa, soprattutto perché non ne conosciamo gli effetti che potrebbe averepopolazione, se è più letale o contagiosa. E' compito della scienza ...

Advertising

HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Sbagliato riaprire le scuole ora. Serve un altro mese di sacrifici' - agorarai : 'Mi sembra difficile che mandare a scuola i bambini non vaccinati sia un modo per arginare l'infezione. Mi sembra p… - La7tv : #ottoemezzo Massimo Galli contro gli 'aperturisti': 'Non è il momento di rimettersi a fare il tiro alla fune per le… - JackieMilesiF : RT @globalistIT: - globalistIT : -