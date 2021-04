Manifestazione per le riaperture, tensione davanti alla Camera (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Forte tensione tra manifestanti e forze di polizia in assetto antisommossa davanti alla Camera. Questo pomeriggio si sono riunite decine di ristoratori in protesta davanti a Montecitorio sotto le bandiere di Italexit e Movimento Imprese Ospitalità (MIO) Italia. Molti gli slogan contro il governo Draghi e i giornalisti. I ristoratori, che minacciano di entrare in Parlamento, sono stati respinti dagli agenti. Lanciati contro di loro dai manifestanti bottiglie d’acqua e qualche catena. Presente alla Manifestazione anche un uomo con maschera e costume di Jake Angeli, uno degli invasori nella sommossa di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio.I manifestanti hanno provato a sfondare il cordone della polizia e gli agenti hanno risposto con una carica di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fortetra manifestanti e forze di polizia in assetto antisommossa. Questo pomeriggio si sono riunite decine di ristoratori in protestaa Montecitorio sotto le bandiere di Italexit e Movimento Imprese Ospitalità (MIO) Italia. Molti gli slogan contro il governo Draghi e i giornalisti. I ristoratori, che minacciano di entrare in Parlamento, sono stati respinti dagli agenti. Lanciati contro di loro dai manifestanti bottiglie d’acqua e qualche catena. Presenteanche un uomo con maschera e costume di Jake Angeli, uno degli invasori nella sommossa di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio.I manifestanti hanno provato a sfondare il cordone della polizia e gli agenti hanno risposto con una carica di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - myrtamerlino : Finalmente domani torno in diretta a @Ariachetira! Dopo aver messo ko l'ernia cervicale mi aspetta il mio nuovo stu… - Piu_Europa : ???????????? OGGI NEL 1972 LA PRIMA MANIFESTAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI LGBTI ???????????? 5 aprile 1972, Sanremo: iniz… - vincenz94704898 : RT @giorgio757: @Signorasinasce @fabri_61 In altre nazioni la polizia si è tolta il casco ed ha lasciato che la manifestazione continui, in… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code per 1 km causa manifestazione tra Svincolo Asse Supporto (Km 746,2) e A1 Svincolo Casert… -