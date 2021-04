'Maksimovic e Manolas allucinanti... deve giocare Rrahmani' (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI - " Maksimovic e Manolas allucinanti , peccato che oggi le scuole calcio siano chiuse... ". È l'allarme lanciato dall'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti che, ai microfoni di Radio Crc , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI - ", peccato che oggi le scuole calcio siano chiuse... ". È l'allarme lanciato dall'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti che, ai microfoni di Radio Crc , ...

Advertising

en_sscnapoli : ?? | Starting XI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Mertens, Insigne, O… - Luckyluciano971 : RT @faithless95: I difensori centrali che dovrebbero giocare contro la Juve secondo me, in ordine: 1)Koulibaly, 2)Rrahmani, 3)Manolas, 4… - sportli26181512 : '#Maksimovic e #Manolas allucinanti... deve giocare Rrahmani': L'ex Napoli Bruscolotti: 'Peccato che ora le scuole… - panluc : @faithless95 Eppure con maksimovic abbiamo subito zero gol a Milano e a Roma. La verità è che vicino a KK tutti gi… - RBuonfantino : I tifosi del Real Torretta attendono al Chiosko al San Paolo il caffè di Manolas - Maksimovic - Mario Rui e Lobotka… -

Ultime Notizie dalla rete : Maksimovic Manolas 'Maksimovic e Manolas allucinanti... deve giocare Rrahmani' NAPOLI - " Maksimovic e Manolas allucinanti , peccato che oggi le scuole calcio siano chiuse... ". È l'allarme lanciato dall'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti che, ai microfoni di Radio Crc , ha parlato ...

La Juve fa la spesa da Inter e Napoli, social in tilt E prendetevi pure Maksimovic, Lobotka, Manolas e Petagna , quasi 90 milioni per quattro pacchi che ci ha rifilato'. SPORTEVAI - 06 - 04 - 2021 12:45 Serie A, Torino - Juventus 2 - 2: le foto

Domani, Manolas o Maksimovic? Potrebbe spuntarla Rrahmani! Il Napoli Online Domani, Manolas o Maksimovic? Potrebbe spuntarla Rrahmani! Da quella "estrema", Ospina o Meret, alla linea a quattro. Accanto a Koulibaly, Manolas o Maksimovic? L'argomento è affrontato da Tuttosport ...

La Juve fa la spesa da Inter e Napoli, social in tilt La rifondazione bianconera potrebbe riguardare anche la dirigenza: i sogni di Agnelli sono legati a un grande ritorno e a un arrivo a sorpresa.

NAPOLI - "allucinanti , peccato che oggi le scuole calcio siano chiuse... ". È l'allarme lanciato dall'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti che, ai microfoni di Radio Crc , ha parlato ...E prendetevi pure, Lobotka,e Petagna , quasi 90 milioni per quattro pacchi che ci ha rifilato'. SPORTEVAI - 06 - 04 - 2021 12:45 Serie A, Torino - Juventus 2 - 2: le fotoDa quella "estrema", Ospina o Meret, alla linea a quattro. Accanto a Koulibaly, Manolas o Maksimovic? L'argomento è affrontato da Tuttosport ...La rifondazione bianconera potrebbe riguardare anche la dirigenza: i sogni di Agnelli sono legati a un grande ritorno e a un arrivo a sorpresa.