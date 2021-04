Lo Stade de France diventa un enorme centro vaccinazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Lo Stade de France a Seine - Saint - Denis, lo stadio più grande di tutta la Francia dove abitualmente gioca la nazionale Francese che si trova alle porte di Parigi, è stato trasformato in un enorme ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Lodea Seine - Saint - Denis, lo stadio più grande di tutta la Francia dove abitualmente gioca la nazionalese che si trova alle porte di Parigi, è stato trasformato in un...

AlessandroXenos : Apre il 'vaccinodromo' dello Stade de France. L'obiettivo è di raggiungere 10mila iniezioni a settimana. In… - profestceque : Vaccinodrome stade de France #Vaccinodromes #France - Alessia061 : RT @LMonstersITA: Lo stadio di Parigi si trasforma in centro vaccinale per almeno sei mesi, direi che Chromatica Ball Paris I’m devastated… - LMonstersITA : Lo stadio di Parigi si trasforma in centro vaccinale per almeno sei mesi, direi che Chromatica Ball Paris I’m devas… - smileforkoo : ho visto un servizio in tv sulle vaccinazioni allo stade de france e mi ha fatto pensare ai concerti e mi sono venu… -

... ha dichiarato a Le Parisien Katy Bontinck, assessore alla Sanità della Seine - Saint - Denis, il dipartimento dello Stade de France. Per altri, invece, i problemi legati ad Astrazeneca hanno fatto ...

