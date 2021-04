La ricetta del pane di Davide Longoni che ti cambia la vita

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 aprile 2021) Ingredienti e dosi per una pagnotta:500 g di farina di tipo 0370 g di acqua a 20°10 g di sale100 g di pasta madre o 5g di lievito di birra fresco Procedimento:Mescolare 500 g farina con 370 g acqua e far riposare in una ciotola coperta per un’ora. Si chiama idrolisi, ma non facciamola troppo lunga. È uno dei trucchi che vi farà impastare con gioia, a mano, senza problemi. Aggiungere 5 g di lievito ponendolo nel centro dell’impasto e chiudendolo all’interno dell’impasto con la parte in alto esterna, come se lo stessimo impacchettando. Capovolgere l’impasto e unire 10 g di sale. Ripetere lo stesso procedimento, coprendolo con l’impasto dall’esterno verso l’interno. Iniziare a lavorarlo, impastando con il palmo della mano. Sbattere con forza l’impasto sul tavolo di lavoro dalla parte più liscia e riportarlo a palla arrotolandolo su se stesso. Ripetere per alcune volte. Questa è la parte ...