La Rappresentante di Lista sul DDL Zan | “Andiamo avanti con l’Europa virtuosa | la destra esaspera conflitti sociali”

(Di martedì 6 aprile 2021) Continua la mobilitazione dei personaggi pubblici a sostegno del DDL Zan. Dopo Fedez, Mahmood, Elodie, Michele Bravi, Levante e Francesca Michielin è stata la volta dei Ladi. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina con un pezzo firmato su La Stampa hanno spiegato come mai è così importante che questa legge contro l’omotransfobia venga approvata. “Così la. Da troppo tempo i partiti di Salvini e della Meloni utilizzano i propri mezzi al governo per bloccare processi di rinnovamento della società per scopi propagandistici e avendo come unico fine non il progresso socioculturale del nostro Paese, ma una divisivazione deiche sembra avere a sua volta come ...

