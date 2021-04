La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a Google in una decennale disputa con Oracle sul copyright (Di martedì 6 aprile 2021) Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a Google in una disputa che durava da più di 10 anni con la società informatica Oracle. Nel 2010 Oracle aveva denunciato Google accusandola di aver violato le regole del Leggi su ilpost (Di martedì 6 aprile 2021) Lunedì lahain unache durava da più di 10 anni con la società informatica. Nel 2010aveva denunciatoaccusandola di aver violato le regole del

Advertising

RobertoBurioni : @GuidoCrosetto @YouTube @byoblu Onorevole, rientra nella libertà di opinione la possibilità di gridare “al fuoco!”… - TommasoGiocond2 : RT @Deputatipd: Il 5 aprile 1927 Nicola #Sacco e Bartolomeo #Vanzetti furono condannati definitivamente dalla Corte Suprema del Massachuset… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a Google in una decennale disputa con Oracle sul copyright - ilpost : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a Google in una decennale disputa con Oracle sul copyright - dtalia : Tutti i giornali danno la notizia della decisione della Corte Suprema USA sulla causa Oracle-Google per l'uso delle… -