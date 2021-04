Italia - Libia,Draghi:c'è voglia di futuro e di ripartire in fretta (Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono "molti progetti, c'è il desiderio di cominciare, le commissioni miste in campo finanziario per il recupero dei crediti storici e recenti, c'è voglia di fare, c'è voglia di futuro e di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono "molti progetti, c'è il desiderio di cominciare, le commissioni miste in campo finanziario per il recupero dei crediti storici e recenti, c'èdi fare, c'èdie di ...

Advertising

pfmajorino : Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla… - ManlioDS : L'Italia sarà ancora più grande se la smetteremo di sminuirla per biechi giochi politici o giornalistici. L'Italia… - ilfoglio_it : Il premier italiano incontra il nuovo leader libico, Abdelhamid Dabaiba, che non vuole guardare al passato e alle f… - berlinersfor : RT @nancyporsia: Il mio pensiero va a uomini, donne e bambini morti nel Mediterraneo, quelli deportati in Libia e torturati. Il mio pensier… - moniferr2 : RT @SouadSbai: DISASTRO NOSTRUM, ALTRO CHE #MARENOSTRUM: #DRAGHI IN #LIBIA PER RIMEDIARE AI GUAI DELL'ACCOPPIATA #CONTE #DIMAIO Hanno cons… -