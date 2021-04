**Iliad: entra nel capitale di Unieuro con quota del 12%** (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - L'operatore tlc Iliad ha acquistato, attraverso Iliad Holding e Iliad Sa, una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, leader italiano nella distribuzione di materiale elettronico ed elettrodomestico. Lo rende noto il gruppo. Dopo due anni di proficua collaborazione tra le due società nella distribuzione di Sim dell'operatore attraverso le Simbox situate in 200 dei 500 punti vendita Unieuro, e mentre si appresta a entrare nel mercato della rete fissa, iliad ha deciso di investire nel capitale di Unieuro "per accompagnarla nel suo percorso di crescita e innovazione". iliad e Unieuro sono due società "in forte crescita, apprezzate dagli italiani, e hanno supportato nell'ultimo anno milioni di persone offrendo loro un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - L'operatore tlc Iliad ha acquistato, attraverso Iliad Holding e Iliad Sa, una partecipazione pari a circa il 12% delsociale di, leader italiano nella distribuzione di materiale elettronico ed elettrodomestico. Lo rende noto il gruppo. Dopo due anni di proficua collaborazione tra le due società nella distribuzione di Sim dell'operatore attraverso le Simbox situate in 200 dei 500 punti vendita, e mentre si appresta are nel mercato della rete fissa, iliad ha deciso di investire neldi"per accompagnarla nel suo percorso di crescita e innovazione". iliad esono due società "in forte crescita, apprezzate dagli italiani, e hanno supportato nell'ultimo anno milioni di persone offrendo loro un ...

Advertising

TV7Benevento : **Iliad: entra nel capitale di Unieuro con quota del 12%**... - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Iliad entra in #Unieuro e diventa il primo socio - giangio87 : RT @CalcioFinanza: #Iliad entra in #Unieuro e diventa il primo socio - salvao12 : RT @CalcioFinanza: #Iliad entra in #Unieuro e diventa il primo socio - JohSogos : RT @CalcioFinanza: #Iliad entra in #Unieuro e diventa il primo socio -

Ultime Notizie dalla rete : **Iliad entra Iliad entra nel capitale di Unieuro con una quota del 12% L'operatore mobile iliad ha annunciato di aver acquisito, attraverso Iliad Holding S.p. A. e Iliad S. A., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro , leader italiano nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo Dopo due anni di proficua collaborazione ...

iliad: installazione creativa in piazza Gae Aulenti a Milano Pubblicità - Con Express, iliad entra in centinaia di punti vendita in tutta Italia comunemente frequentati per fare acquisti di largo consumo, e così oggi iliad prende la forma di nuovi oggetti: ...

**Iliad: entra nel capitale di Unieuro con quota del 12%** Metro Iliad rileva il 12% di Unieuro e diventa il primo azionista ... Iliad Holding spa e Iliad sa, una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale del retailer di elettronica Unieuro, diventandone primo azionista. Lo annuncia la società in una nota.

Iliad entra nel capitale di Unieuro con una quota del 12% L'operatore mobile iliad ha annunciato di aver acquisito, attraverso Iliad Holding S.p.A. e Iliad S.A., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, leader italiano nella di ...

L'operatore mobileha annunciato di aver acquisito, attraversoHolding S.p. A. eS. A., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro , leader italiano nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo Dopo due anni di proficua collaborazione ...Pubblicità - Con Express,in centinaia di punti vendita in tutta Italia comunemente frequentati per fare acquisti di largo consumo, e così oggiprende la forma di nuovi oggetti: ...... Iliad Holding spa e Iliad sa, una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale del retailer di elettronica Unieuro, diventandone primo azionista. Lo annuncia la società in una nota.L'operatore mobile iliad ha annunciato di aver acquisito, attraverso Iliad Holding S.p.A. e Iliad S.A., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, leader italiano nella di ...