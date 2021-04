"Il conformista", uno dei migliori film di Bertolucci: statura internazionale (Di martedì 6 aprile 2021) IL conformista Sky Cinema drama 308 ore 23.25. Con Jean Louis Trintignant, Stefania Sandrelli e Dominique Sanda. Regia di Bernardo Bertolucci. Produzione Italia 1970. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Marcello (Trintignant) fin dall'infanzia è stato ossessionato dall'idea di dover essere normale, normalissimo, del tutto aderente all'immagine del borghese per bene (tutto a causa di uno scabroso episodio da ragazzino, quando fu molestato da un autista omosessuale). Così da adulto, quando il fascismo è al potere non si accontenta di aderire all'ideologia. Marcello vuol sembrare fascistissimo e per questo si arruola nei servizi segreti dove vengono assegnati gli incarichi più sporchi. Come quello di andare a uccidere a Parigi il suo antico professore, esiliato perchè antifascista (la storia in qualche modo ricalca gli avvenimenti dell'assassinio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) ILSky Cinema drama 308 ore 23.25. Con Jean Louis Trintignant, Stefania Sandrelli e Dominique Sanda. Regia di Bernardo. Produzione Italia 1970. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Marcello (Trintignant) fin dall'infanzia è stato ossessionato dall'idea di dover essere normale, normalissimo, del tutto aderente all'immagine del borghese per bene (tutto a causa di uno scabroso episodio da ragazzino, quando fu molestato da un autista omosessuale). Così da adulto, quando il fascismo è al potere non si accontenta di aderire all'ideologia. Marcello vuol sembrare fascistissimo e per questo si arruola nei servizi segreti dove vengono assegnati gli incarichi più sporchi. Come quello di andare a uccidere a Parigi il suo antico professore, esiliato perchè antifascista (la storia in qualche modo ricalca gli avvenimenti dell'assassinio ...

